Neonati sepolti, Chiara Petrolini e l’agghiacciante risposta alla madre: “Come hai fatto te a partorirmi”

Neonati sepolti, Chiara Petrolini e l’agghiacciante risposta alla madre

Emergono nuovi dettagli agghiaccianti su Chiara Petrolini, la 22enne accusata di aver sepolto i suoi figli neonati nel giardino del suo appartamento a Traversetolo, in provincia di Parma.

Dagli atti, infatti, risulta uno scambio di battute tra la ragazza e la madre che, attonita per quanto accaduto, le chiede: “Ma come hai fatto?”. La risposta della giovane è a dir poco scioccante: “Come hai fatto te a partorirmi”.

Anche l’atteggiamento della 22enne, il giorno dopo aver seppellito il secondo figlio, è altrettanto scioccante: estetista, pizza, aperitivo e la sera a ballare in un locale. “Mi sentivo bene, per questo sono uscita” ha replicato Chiara Petrolini agli inquirenti.

Secondo gli investigatori la ragazza non cambia “poiché il pentimento che ha mostrato non appare sincero dato che è irrimediabilmente contaminato dalle bugie che ha speso per cercare di ridimensionare la propria responsabilità anche quando posta di fronte all’evidenza”.

Nel frattempo, la procura ha presentato appello contro l’ordinanza con cui il Gip di Parma ha disposto i domiciliari. Chiara Petrolini, infatti, al momento è agli arresti domiciliari “tenuto conto dell’effetto deterrente che sarà moltiplicato dall’essere la prima esperienza detentiva per Chiara e del controllo che sarà esercitato dai familiari conviventi”.