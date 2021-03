Bambini e adulti contro la Dad: la protesta a Nembro con scarpe e biglietti

Bambini e adulti contro la Dad: la protesta a Nembro

Ieri, sabato 20 marzo 2021, a Nembro è andata in scena una protesta contro la Dad, la didattica a distanza. Quasi 200 i messaggi che, per tutta la giornata, hanno tappezzato piazza della Libertà a Nembro, comune in provincia di Bergamo diventato tristemente noto durante la prima ondata di Covid 19.

Famiglie, bambini e adulti hanno scritto su pezzi di stoffa il loro dissenso contro la Dad. La protesta pacifica contro la sospensione delle lezioni in presenza è stata realizzata posando i messaggi accompagnati dalle scarpe.

