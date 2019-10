Naufragio a Lampedusa, il racconto della portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi

La portavoce della Ong Sea Watch Giorgia Linardi commenta con un messaggio su Twitter il naufragio avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 ottobre a largo di Lampedusa in cui hanno perso la vita 13 donne: “Un sopravvissuto era riuscito a recuperare una bambina in mare, la teneva a sé quando si è sentito tirare i pantaloni da qualcuno che, già sott’acqua, cercava disperatamente di aggrapparsi. Per svincolarsi dalla presa ha lasciato la piccola un attimo solo, lei sparisce. Annegata”, scrive.

Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: imbarcazione con 50 persone a bordo si ribalta, almeno 13 morti

La bambina a cui si riferisce Linardi è ancora dispersa, aveva otto mesi. Wissen, un 19enne tunisino ha tentato di salvare la piccola ma non ci è riuscito, è stato lui stesso a raccontare agli inquirenti che cosa è accaduto: “Sono caduto in mare e mentre andavo a fondo tenevo gli occhi aperti e ho visto un bimbo di pochissimi mesi che stava annegando – racconta tra le lacrime – L’ho afferrato per risalire. Ma all’improvviso mi sono sentito afferrare alle gambe da un africano che chiedeva aiuto. Ma mi tirava giù. E io avevo in braccio il bambino. Così sono stato costretto a slacciarmi i pantaloni. Per poterle risalire. Solo che nel frattempo ho perso la presa della piccolina. E l’ho persa. È stato terribile”.

Adesso Wissen si trova al centro di accoglienza ed è uno dei 22 sopravvissuti al naufragio. Secondo la testimonianza dei migranti sull’imbarcazione c’erano 52 persone, 14 tunisini e 38 provenienti da paesi dell’Africa subsahariana. Le salme delle 13 donne sono state recuperate ma mancano ancora all’appello 17 persone, tra cui 2 minorenni e due bambini piccoli.

Secondo i magistrati della Procura di Agrigento nessuno dei migranti aveva il salvagente, molti di loro non sapevano nuotare e sono rapidamente annegati.

Potrebbero interessarti “Negro di me***”: ufficiale degli Alpini denuncia un suo sergente per razzismo La grande fuga dei giovani dall'Italia: siamo un Paese senza futuro (di G. Cavalli) Condannati a 16 anni gli aggressori di Manuel Bortuzzo

Naufragio a Lampedusa, il sindaco Martello a TPI: “Vediamo troppi morti, non ce la facciamo più”