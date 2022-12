Natale 2022: supermercati, negozi e centri commerciali aperti oggi a Roma, 25 dicembre

Quali sono i negozi, supermercati e centri commerciali di Roma e del Lazio aperti e gli orari che hanno deciso di osservare durante le giornate di oggi, 25 e domani, 26 dicembre 2022? Per quanto riguarda i supermercati e i negozi aperti a Natale 2022 e a Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, non c’è una regola che vale in tutta Italia. In generale a Natale sarà molto difficile trovare supermercati aperti, d’altronde è un importante festivo anche per quei lavoratori! Questi però sono gli orari comunicati da diversi centri commerciali a Roma e nel Lazio:

Centro commerciale Anagnina

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Arca di Capena

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Roma Est

NEGOZI:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 dicembre chiuso;

26 dicembre chiuso;

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 gennaio chiuso;

RISTORAZIONE:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

25 dicembre dalle 18.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

26 dicembre dalle 16.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

1 gennaio dalle 18.00 alle 23.00; (apertura facoltativa dalle 14.00; chiusura facoltativa alle 24.00)

Centro Commerciale Porta di Roma

24 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale La Romanina

24 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 Gennaio chiuso;

6 Gennaio dalle 9.00 alle 20.30

Centro Commerciale Latinafiori

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Morbella Che Shopping (Latina)

24 Dicembre 8:00-21:00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre 8:00-21:00;

1 Gennaio chiuso;

Gli Archi (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

1 Gennaio chiuso

La Grange (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Abbiamo visto i negozi, supermercati e centri commerciali aperti oggi, 25 dicembre 2022 (Natale), a Roma, ma in generale il consiglio che possiamo darvi è di verificare direttamente sui siti ufficiali delle varie catene se il supermercato vicino a voi rimarrà aperto o chiuso, perché la situazione è molto varia da zona a zona.