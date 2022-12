Natale 2022: supermercati e negozi aperti o chiusi oggi, 25 dicembre

I negozi e i supermercati sono aperti o chiusi oggi, 25 dicembre 2022, in occasione del Natale? E domani, 26 dicembre, per Santo Stefano? Una domanda che si stanno ponendo in molti visto il periodo di feste e di continui pranzi e cene in compagnia di parenti e amici. D’altronde bisogna pur avere il modo di andare a comprare tutto l’occorrente. E se proprio all’ultimo vi siete resi conto che manca qualcosa?

Per quanto riguarda i supermercati e i negozi aperti a Natale 2022 e a Santo Stefano, 25 e 26 dicembre, non c’è una regola che vale in tutta Italia. In generale a Natale sarà molto difficile trovare supermercati aperti, d’altronde è un importante festivo anche per quei lavoratori! Qualche supermercato o negozio di alimentari potrebbe aprire solo mezza giornata, generalmente al mattino.

In generale il consiglio che possiamo darvi è di verificare direttamente sui siti ufficiali delle varie catene se il supermercato vicino a voi rimarrà aperto o chiuso, perché la situazione è molto varia da zona a zona. Iper terrà i suoi punti vendita chiusi, mentre per Carrefour si invita a contattare il proprio supermercato di fiducia e informarsi. Spesso inoltre in queste occasioni vengono affissi avvisi all’entrata dello store già da qualche giorno prima. Lidl rimarrà chiuso a Natale 2022.

Abbiamo visto i supermercati aperti o chiusi a Natale 2022, diamo un’occhiata ai principali negozi e catene. Tutti i negozi IKEA in Italia saranno chiusi a Natale 2022. Stessa cosa dovrebbe valere anche per Leroy Merlin e Decathlon, salvo accordi diversi con i centri commerciali in cui sono ospitati alcuni punti. Anche le grandi catene di negozi di elettronica come Euronics, Trony, MediaWorld e Unieuro di base saranno chiusi a Natale 2022, 25 dicembre.

E i centri commerciali? In generale le chiusure saranno la stragrande maggioranza, oppure le aperture saranno limitate agli ipermercati o all’area “cinema e ristorazione” che però osserverà degli orari ridotti per permettere a tutte le persone che vogliono vedere il film di Natale di poterlo fare, e magari concedersi anche uno sfizio a tavola. Anche in questo caso il consiglio è contattare il centro commerciale di riferimento, guardare sul sito o consultare le relative pagine social. In generale dunque possiamo dire che saranno pochi i negozi, i supermercati e i centri commerciali aperti a Natale 2022, dunque organizzatevi per tempo!

Negozi, supermercati e centri commerciali aperti a Roma (e nel Lazio) il 25 e 26 dicembre

Quali sono gli orari che i centri commerciali di Roma e del Lazio hanno deciso di osservare durante le giornate di oggi 25 e domani 26 dicembre 2022? Eccoli nel dettaglio.

Centro commerciale Anagnina

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Arca di Capena

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Roma Est

NEGOZI:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 dicembre chiuso;

26 dicembre chiuso;

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 gennaio chiuso;

RISTORAZIONE:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

25 dicembre dalle 18.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

26 dicembre dalle 16.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

1 gennaio dalle 18.00 alle 23.00; (apertura facoltativa dalle 14.00; chiusura facoltativa alle 24.00)

Centro Commerciale Porta di Roma

24 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale La Romanina

24 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 Gennaio chiuso;

6 Gennaio dalle 9.00 alle 20.30

Centro Commerciale Latinafiori

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Morbella Che Shopping (Latina)

24 Dicembre 8:00-21:00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre 8:00-21:00;

1 Gennaio chiuso;

Gli Archi (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

1 Gennaio chiuso

La Grange (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Natale 2022 supermercati aperti: la situazione a Milano

E quali sono gli orari che i centri commerciali di Milano hanno deciso di osservare durante le giornate di oggi 25 e domani 26 dicembre 2022? Eccoli nel dettaglio:

Esselunga

24 dicembre: aperto dalle 7.30 alle 20

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Pam

24 dicembre: aperto dalle 8 alle 20

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: aperto dalle 9 alle 20

Coop

24 dicembre: aperto dalle 8 alle 19

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Conad

24 dicembre: aperto dalle 8 alle 20

25 dicembre: aperto dalle 9 alle 13

26 dicembre: chiuso

Lidl

24 dicembre: aperto dalle 8 alle 20

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Bennet

24 dicembre: aperto dalle 8.30 alle 20

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Carrefour

24 dicembre: aperto dalle 7 alle 22

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Unes (U2 e Viaggiator Goloso)

24 dicembre: aperto dalle 7.30 alle 19.30

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Quali sono negozi aperti a Milano oggi, domenica 25 dicembre 2022, giorno di Natale? Qui gli orari dei negozi di grande distribuzione aperti durante le festività e gli orari:

Unieuro

24 dicembre: aperto dalle 9 alle 21

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Expert

Variabile a seconda del negozio di riferimento

Trony

24 dicembre: aperto dalle 9 alle 20

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Ikea

24 dicembre: aperto dalle 9 alle 18

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: aperto dalle 10 alle 19

Decathlon

24 dicembre: aperto dalle 9 alle 19

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: chiuso

Frasi e auguri

Dopo aver visto i negozi e i supermercati aperti o chiusi oggi, 25 dicembre e domani 26 dicembre, per le feste di Natale 2022, salutiamoci con qualche bel messaggio o frase di auguri di buon Natale, da inviare ai propri amici e parenti, condividendoli su Facebook e WhatsApp. Eccone alcuni: