La spettacolare foto della Nasa in cui il Sole sembra una zucca di Halloween

La Nasa ha diffuso una foto del Sole che sembra un zucca

Halloween è Halloween proprio per tutti, anche per la Nasa che ha condiviso una foto pazzesca in cui si vede il Sole che sembra una zucca. È il periodo giusto per parlare di zucche e così l’agenzia governativa del programma spaziale degli Stati Uniti ha diffuso sul web una immagine incredibile in cui la stella assomiglia in modo incredibile alla celebre zucca di Halloween.

Nella didascalia che accompagna lo scatto particolare, la Nasa ha scritto: “Anche la nostra stella celebra la stagione spettrale: nel 2014, le regioni attive del Sole hanno creato il volto di Jack-o-lantern, visto alla luce ultravioletta dal nostro satellite Solar Dynamics Observatory”.

E così il Sole assume le sembianze della famosa grossa zucca arancione lavorata a mano, usata soprattutto nella tradizione dei paesi anglosassoni durante la ricorrenza di Halloween. L’immagine non è di oggi, ma è stata scattata qualche anno fa e immortala la stella con le regioni più attive che, emettendo più luce ed energia in determinate aree del Sole, sembrano gli occhi e la bocca della zucca di Halloween.

Per creare l’effetto particolare che mette in risalto le specifiche zone, l’agenzia aerospaziale ha combinato due serie di lunghezze d’onda ultraviolette, in giallo e oro. Il simpatico gesto della Nasa non stupisce, però! Già in passato, infatti, l’agenzia aerospaziale si era divertita a pubblicare una serie di scatti che si rifacevano a oggetti particolari.

A gennaio scorso il Long-Reconnaissance Imager (LORRI) ha catturato un oggetto nettuniano che assomigliava terribilmente a un pupazzo di neve (o a una caciotta), mentre nel 2004 sempre la Nasa ha diffuso uno scatto di una superficie rocciosa che assomigliava a un cuore.

La Nasa apre la Stazione spaziale internazionale ai privati

Potrebbero interessarti La Cassazione chiede di aumentare la pena per Valentino Talluto: sieropositivo, aveva contagiato 32 partner Omicidio Luca Sacchi: le parole del padre Alfonso "Gli spariamo in bocca al giornalista": ma per i giudici la mafia in Emilia Romagna non esiste