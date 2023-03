Napoli, 14enne picchiata da un gruppo di ragazzine per gelosia: le strappano i capelli e postano una ciocca sui social

Con l’aiuto di tre coetanee, una bambina di 11 anni ha aggredito una ragazzina di 14 anni davanti a un bar di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, e dopo averla presa a calci e pugni le ha strappato una ciocca di capelli, poi mostrata come “trofeo” sui social.

Il motivo della spedizione punitiva è la gelosia: la vittima avrebbe conteso all’autrice del gesto un fidanzatino, anche lui undicenne. La 14enne è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Santobono: secondo quanto ha dichiarato la ragazzina più grande, prima di essere aggredita le è stato intimato di lasciar stare il ragazzo conteso.

Quando era ormai a terra sono entrate in azione anche le amiche, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, che hanno infierito con calci e pugni. Le giovanissime coinvolte nell’aggressione sarebbero tutte residenti nei quartieri Barra e San Giovanni a Teduccio di Napoli.

I carabinieri indagano sulla vicenda: dopo essere accorsi sul posto in seguito a una segnalazione, non hanno trovato nessuno. I familiari della 14enne potrebbero aver tentato di curare a casa la vittima, per poi decidere di portarla in ospedale, provando ad evitare di dover fornire spiegazioni su quanto accaduto.