Napoli, vince 500mila euro col Vincicasa ma non ritira il premio: la scadenza è tra 6 giorni

Lo scorso 11 agosto un fortunato giocatore ha messo a segno una vincita da 500mila euro al “VinciCasa”, il gioco della famiglia Win for Life di Sisal. Da allora, però, non è mai andato a riscuotere la vincita, e mancano soltanto 6 giorni prima che questa vada in scadenza. Il ticket è stato venduto nel Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli, ma stando a quanto riportato dall’Ufficio Premi di Sisal, non è stato ancora incassato. Duecentomila euro lo attendono al momento della presentazione del biglietto vincente, che vengono corrisposti subito, in denaro, e possono essere spesi senza alcun vincolo. I restanti trecentomila sono invece da investire per acquistare uno o più immobili in Italia, entro due anni. Sisal ha anche reso nota la combinazione fortunata che ha permesso all’anonimo vincitore di aggiudicarsi la somma: 13, 18, 21, 36, 38. Come ricordato, però, i termini per la riscossione della vincita scadranno il prossimo lunedì 10 ottobre. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. Per riscuotere il premio è obbligatorio presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via Ugo Bassi, 6) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). L’estrazione è quotidiana, costa due euro e avviene alle 20.