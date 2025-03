Napoli, travestito da Topolino minaccia ed estorce soldi ai passanti: “Ha anche un coltello” | VIDEO

A Napoli, un uomo travestito da Topolino minaccia ed estorce soldi ai passanti: lo denuncia sui social il deputato di AVS, Francesco Borrelli. “Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni di questo soggetto che, travestito da Topolino, minaccia ed estorce denaro a turisti e cittadini che si fanno le foto con lui. In alcuni video gli utenti affermato che l’uomo sia anche armato di coltello” ha scritto il parlamentare, pubblicando sia il video dell’uomo in questione che molte testimonianze di passanti e turisti sui social.

L’uomo, travestito dal celebre personaggio della Disney, si aggira nei pressi di via Toledo, nel pieno centro di Napoli, per scattare foto con turisti e passanti in cambio di soldi che spesso chiede in modo minaccioso e aggressivo. “Chiederò che si avvii un’indagine per chiarire la vicenda e, se le accuse dovessero essere confermate, si proceda con una pena adeguata – dichiara ancora Borrelli – Serve un’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate per evitare che truffatori e violenti possano agire senza conseguenze. Invitiamo tutti a denunciare episodi simili alle forze dell’ordine affinché si possa intervenire tempestivamente. Napoli non può essere ostaggio di chi pensa di poter fare il proprio comodo senza alcun rispetto per la legalità”.