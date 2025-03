Tragedia a Napoli dove un ragazzo di 14 anni è stato colto da malore prima della partita di calcio ed è morto sotto gli occhi dei genitori. La vicenda è avvenuta nella serata di mercoledì 26 marzo in una scuola di calcio che si trova sulla strada comunale Selva Cafaro, nel quartiere San Pietro a Patierno. L’allenamento non era ancora iniziato quando il quattordicenne Diego De Vivo si è sentito male ed è morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sarà l’autopsia a chiarire i motivi del decesso anche se, da un primo esame, sembra che il ragazzo sia stato colto da arresto cardiocircolatorio.

Il Cantera Napoli ha espresso tutto il suo dolore e cordoglio per la scomparsa del 14enne attraverso un post pubblicato sui social: “Distrutti dal dolore per la tragica scomparsa del nostro Diego De Vivo. Riposa in pace, campione!”. Centinaia i messaggi di cordoglio da parte di amici, familiari e compagni di squadra del ragazzo.