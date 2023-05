Picchia e prende a morsi il figlio che non smette di piangere, la denuncia della madre: “Non ci volevo credere”

Un padre di Pianura, quartiere di Napoli, picchia il figlio neonato e lo prende a morsi perché non riesce a farlo smettere di piangere: un video mostra il genitore inveire contro il piccolo tenendolo in braccio nel salone di casa mentre la madre era in bagno. “Eravamo in camera da letto. Federico per la prima volta, da quando è nato, inizia a piangere di notte. E’ stato sempre tranquillissimo, la gioia di ogni mamma. Siamo usciti dalla camera da letto per farlo mangiare. Già da prima io avvertivo un senso di nausea. Siamo entrati nel salone dove c’era la telecamera, messa su sollecitazione della zia, perché avevamo già intuito qualcosa ma io non ci volevo credere” – racconta la mamma del piccolo in un video diffuso dal giornalista Pino Grazioli.

La telecamera installata in salone era nota all’uomo, che in passato non aveva mai avuto comportamenti violenti: “Il mio ex compagno non sembra la persona che si vede nel video. Secondo quello che io pensavo era un uomo totalmente diverso ed è quello che ho messo agli atti alla Polizia. Sono andata a denunciare subito. Lui era a conoscenza della presenza telecamera”. La donna aveva avuto un problema di salute al momento dei fatti: “Avevo dolori di stomaco, una nausea forte. Prendo il dondolino per farglielo mettere dentro e vado in bagno. Io inizio a vomitare e succede quello che accade sempre: ogni volta che il bambino andava in braccio al padre aveva delle crisi isteriche. Lo abbiamo sempre incoraggiato però a prenderlo ed avere un rapporto con questo bambino”.

“Dal bagno – racconta – inizio a sentire Federico piangere ma stavo male e non potevo tornare a prenderlo. Lui inizia questa serie di violenze ingiustificate. Morsi, pizzichi, strattoni, lo ha sbattuto con la testa sulla sedia. In tutto questo glielo avevo dato io in braccio perché stava nel posto più sicuro del mondo: le braccia del papà”. La donna si sarebbe accorta delle violenze subite dal bambino soltanto il mattino seguente quando, preparando il piccolo per uscire, ha notato il segno di un morso sul viso avrebbe iniziato ad indagare. “Si verifichi se il piccolo abbia subito altre violenze e si predispongano tutte le misure cautelative per la sua sicurezza. Ci aspettiamo che il padre di Federico venga denunciato e che ci siano nei suoi confronti giusti provvedimenti. Noi seguiremo la vicenda con la massima attenzione per la sicurezza del bambino e della mamma” – ha dichiarato il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.