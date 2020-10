Napoli, conflitto a fuoco con la polizia: muore un rapinatore 17enne

È di un morto e un ferito il bilancio di una rapina tentata e finita con una sparatoria tra malviventi e polizia a Napoli oggi, domenica 4 ottobre. Secondo quanto si è appreso, il rapinatore morto era un minorenne, aveva 17 anni ed era del quartiere di Forcella. Il complice che era con lui invece è stato arrestato: secondo quanto riporta Il Mattino, si tratta del figlio 18 enne di Gennaro De Tommaso, conosciuto come Genny “la Carogna“, l’ex tifoso napoletano della curva A che la sera del 3 maggio 2014 fu fotografato a cavalcioni degli spalti allo stadio Olimpico di Roma prima della finale di Coppa Italia segnata dagli scontri sfociati nell’omicidio di Ciro Esposito.

La sparatoria è accaduta alle 4.30 di stamane. In due hanno affiancato altri due ragazzi a piedi nella zona tra via Duomo e via Marina, probabilmente per portare via cellulari e denaro. In quel momento passavano degli agenti in borghese e ci sarebbe stato il conflitto a fuoco in cui i poliziotti avrebbero risposto a spari dei rapinatori. L’arma è stata sequestrata.

***Notizia in aggiornamento

