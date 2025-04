Napoli, si rompe cavo della funivia per il monte Faito: una cabina è caduta in un dirupo. “Si temono vittime”

Tragedia a Castellammare di Stabia dove il cavo della funivia che porta al Monte Faito, in provincia di Napoli, si è spezzato lasciando sospese due cabine in aria: una delle due, purtroppo, è caduta in un dirupo. A bordo vi erano in totale 16 passeggeri: 12 sono stati già tratti in salvo, mentre i restanti quattro più un operatore erano a bordo della cabina che si trovava più in alto, sospesa su uno strapiombo, e che sarebbe caduta. Sul posto si sta recando il capo della Procura di Torre Annunziata.

#Castellammare. Paura sulla funivia del #Faito: si rompe un cavo e i passeggeri restano sospesi nella cabina pic.twitter.com/732IHFNbAQ — Il Mattino (@mattinodinapoli) April 17, 2025

“Al momento non si riesce ad avere un contatto con la cabina a monte” aveva fatto sapere Eav, che ha gestito sin dall’inizio l’emergenza. La nebbia, infatti, aveva reso difficile l’individuazione della cabina fino alla tragica notizia. Quattro ragazzi francesi e tedeschi, che si trovavano a bordo dell’altra cabina, quella ferma in discesa, hanno raccontato: “Abbiamo sentito un balzo all’improvviso e siamo rimasti fermi nel vuoto. Abbiamo avuto paura, ma ci hanno rassicurato”. Eav ha spiegato in una nota: “A causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri che non hanno riportato ferite. I tecnici sono all’opera”.