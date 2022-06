Napoli, bimba di 5 anni si perde sulla spiaggia di Torre Annunziata: ritrovata annegata in mare

Una bimba di 5 anni di nome Vittoria è morta sul litorale Napoletano, a Torre Annunziata, per annegamento. Vittoria si trovava con la madre e la sorella più piccola nel lido Risorgimento, sul lungomare Marconi, quando attorno alle 14 la mamma si è accorta della sua assenza. La donna ha dato subito l’allarme, e sul posto sono iniziate le ricerche dei carabinieri di Torre Annunziata, che le hanno portate avanti con il supporto in mare di alcuni mezzi della Capitaneria di Porto e dei pescatori privati. Poi il ritrovamento da parte di un battello della Guardia Costiera, che ha avvistato il corpo della bambina in acqua. Quando è stata portata a bordo, la piccola era ancora viva ma in condizioni critiche. Tutti i tentativi di salvarle la vita in ospedale sono risultati vani. Due lunghe ore senza che nessuno notasse quella bimba in mare. Ora è stata aperta un’inchiesta da parte della Procura di Torre Annunziata.

Il sostituto procuratore Giuliano Schioppi, che ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia, sta provando a ricostruire cosa sia accaduto in quel buco nero. Nel tempo in cui Vittoria Scarpa è sparita dallo sguardo di tutti, annegando senza nessun aiuto. Il corpo è stato ritrovato al largo dello stabilimento, quando ormai era troppo tardi. La bimba aveva già perso conoscenza.

Gli inquirenti stanno accertando le eventuali responsabilità del gestore del lido Risorgimento, sia rispetto al numero dei bagnini presenti in spiaggia che sui ritardi nei soccorsi. “Abbiamo attivato ricerche immediate anche con i titolari degli altri lidi” ha dichiarato il gestore. Il pm dovrà, nelle prossime ore, ascoltare anche i genitori della piccola.