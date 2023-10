Napoli, 14enne spara nella Galleria Umberto I: panico tra la folla

Spari tra la folla nella Galleria Umberto di Napoli. Ieri sera un 14enne ha sparato sulla folla con una pistola a salve sprovvista di tappo rosso. Nessun ferito, ma tanta paura tra la gente. Gli agenti della Polizia locale hanno individuato un 14enne che intimidiva i passanti con un’arma. Il ragazzino ha pensato di festeggiare il suo compleanno facendo partire almeno cinque colpi dall’arma, scatenando il panico e il fuggi fuggi generale. Il tutto sotto gli occhi increduli di cittadini e turisti.

Alla vista degli agenti, il ragazzo è fuggito buttando a terra la pistola a salve. Poco dopo è stato bloccato nei Quartieri Spagnoli. La galleria in quel momento era piena di famiglie e di turisti che frequentano i tanti locali e ristoranti che si trovano in zona. In tutto ha sparato cinque colpi, nel giorno del suo compleanno. La pistola a tamburo, un Revolver modello Brown new 380 Cal era a salve, ma priva di tappo.

Il ragazzo è stato portato presso gli uffici della Polizia locale e denunciato a piede libero. Il giudice ne ha disposto l’affidamento alla tutrice. L’arma è stata sequestrata.