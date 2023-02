Napoli, 14enne a scuola con una pistola: gli cade dalla tasca e viene scoperto dall’insegnante

A Napoli un 14enne si è presentato a scuola con una pistola. Durante il corso di una lezione, l’arma è caduta dalla tasca del ragazzino. L’insegnante presente in aula ha quindi chiamato il 112 e per il giovane è scattata la denuncia per porto abusivo di arma.

La vicenda è accaduta in una scuola della periferia della città partenopea. La pistola, una fedele riproduzione della tedesca Walther PPK, utilizzata dall’agente 007 nelle sue avventure, come raccontato dallo stesso 14enne, era a salve, ma sprovvista del tappo rosso. Proprio la mancanza di quest’ultimo, obbligatorio e necessario per distinguerla da un’arma da fuoco, ha fatto scattare la denuncia.