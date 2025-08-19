Icona app
Cronaca
Cronaca

La denuncia dell’influencer Naomi Akano: “Un uomo mi ha chiamata ne**a per strada a Milano” | VIDEO

Immagine di copertina

L'amarezza della creator: "Nel 2025 non possono succedere cose del genere"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

L’influencer Naomi Akano ha denunciato un episodio di razzismo di cui è stata vittima a Milano, mentre camminava per strada. In un video postato sul suo profilo TikTok, la creator ha raccontato: “Stavo tranquillamente camminando per strada e facendomi gli affari miei, quando vedo in lontananza quest’uomo che già dall’inizio mi stava guardando con un’aria strana e minacciosa… avevo le cuffiette, ma quando mi avvicino a lui, decido di abbassare la musica. Non appena incrociamo gli sguardi, quello che mi dice è ‘guarda sta neg**’, io mi tolgo subito le cuffiette e gli chiedo di ripetere quello che ha detto, lui mi dice ‘neg**’ un’altra volta”.

@naomiakanooMilano, 2025 stavo tranquillamente camminando per strada e facendomi gli affari miei, quando vedo in lontananza quest’uomo che già dall’inizio mi stava guardando con un’aria strana e minacciosa… avevo le cuffiette, ma quando mi avvicino a lui, decido di abbassare la musica. Non appena incrociamo gli sguardi, quello che mi dice è “guarda sta neg**”, io mi tolgo subito le cuffiette e gli chiedo di ripetere quello che ha detto, lui mi dice “neg**” un’altra volta, io in quel momento inizio a bollire e decido di iniziare a riprenderlo, nonostante comunque avesse un’aria minacciosa e ammetto che avevo anche un po’ di paura. Era da anni che non mi succedeva una cosa del genere, ci sono rimasta veramente male e senza parole… Nel 2025, non possono succedere cose del genere! Non va bene.

♬ suono originale – naomiakanoo

Il racconto della giovane prosegue: “Io in quel momento inizio a bollire e decido di iniziare a riprenderlo, nonostante comunque avesse un’aria minacciosa e ammetto che avevo anche un po’ di paura. Era da anni che non mi succedeva una cosa del genere, ci sono rimasta veramente male e senza parole… Nel 2025 non possono succedere cose del genere! Non va bene”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ricerca