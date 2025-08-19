La denuncia dell’influencer Naomi Akano: “Un uomo mi ha chiamata ne**a per strada a Milano” | VIDEO

L’influencer Naomi Akano ha denunciato un episodio di razzismo di cui è stata vittima a Milano, mentre camminava per strada. In un video postato sul suo profilo TikTok, la creator ha raccontato: “Stavo tranquillamente camminando per strada e facendomi gli affari miei, quando vedo in lontananza quest’uomo che già dall’inizio mi stava guardando con un’aria strana e minacciosa… avevo le cuffiette, ma quando mi avvicino a lui, decido di abbassare la musica. Non appena incrociamo gli sguardi, quello che mi dice è ‘guarda sta neg**’, io mi tolgo subito le cuffiette e gli chiedo di ripetere quello che ha detto, lui mi dice ‘neg**’ un’altra volta”.

