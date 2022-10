Musei Vaticani, turista americano getta a terra due busti e li danneggia

Si trovano al momento nel laboratorio restauro marmi dei Musei Vaticani i due busti antichi gettati a terra questa mattina da un turista americano: l’uomo aveva acquistato regolarmente un biglietto di ingresso per ammirare la collezione di opere d’arte accumulata nei secoli dai papi, tra le quali anche la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello, ma in un momento di rabbia ha sradicato i due oggetti – ancorati a delle mensole – e li ha scaraventati a terra, danneggiandoli.

I fatti sono accaduti questa mattina intorno alle 13 nella galleria Chiaramonti, all’interno del loggiato che metteva in comunicazione i Palazzi Vaticani con il Palazzetto Belvedere che prende il nome da papa Pio VII Chiaramonti. Per fermare il turista sono intervenute immediatamente le forze di sicurezza, che hanno definito l’accaduto come “il gesto di uno squilibrato”. Dai racconti è emerso che l’uomo volesse incontrare il Papa, e sarebbe andato in escandescenze di fronte all’ovvio rifiuto alla sua richiesta. Si è quindi avventato su un primo busto e lo ha gettato a terra, per poi farne cadere un secondo durante la fuga.

I custodi hanno chiamato la gendarmeria vaticana, gli agenti hanno fermato il turista – un uomo americano di mezza età con origini egiziane – e l’hanno portato negli uffici di polizia per interrogarlo. I due reperti danneggiati sono stati affidati agli specialisti del laboratorio restauro marmi dei Musei Vaticani, che dopo averli esaminati hanno giudicato “non gravi” i danni. Una delle due sculture avrebbe però perso il naso.