A Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune in mezzo ai boschi del Mugello, è scomparso un bambino di quasi due anni. I genitori, una coppia di apicultori, lo avrebbero messo a letto, e nel corso della nottata non lo avrebbero più trovato.

Secondo quanto si apprende, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata. Si tratta di un luogo con regole di vita basate su massima libertà e rispetto della natura. Al momento l’ipotesi ritenuta più probabile è che il bambino, di 21 mesi, si sia allontanato autonomamente. La zona dove sorge il casolare è infatti isolata, difficilmente accessibile e circondata da boschi.

“I genitori sono sconvolti, e tutta la nostra comunità è in giro per i boschi a cercare il bambino”. Lo racconta, raggiunta al telefono dall’Ansa, una delle abitanti dell’ecovillaggio di Campanara, località nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) dove da questa mattina sono in corso le ricerche. Secondo quanto spiegato dalla donna, la famiglia del piccolo non fa parte della comunità, che fa capo all’ecovillaggio, e vive in un casolare distante circa 2 chilometri dalle altre case.

“Stiamo setacciando la zona senza sosta da questa mattina, l’intero paese è coinvolto nella ricerca del bambino, ci sono volontari anche dai paesi limitrofi, tutti stanno aiutando. Le ricerche andranno avanti fino a quando non ci sarà un esito. Ho parlato con i familiari, sono molto preoccupati chiaramente, speriamo bene”. Così Gian Piero Moschetti, sindaco di Palazzuolo sul Senio, nel Mugello.

Sul campo sono impegnati Vigili del Fuoco, Carabinieri e soccorso Alpino con l’ausilio di cani da ricerca, in cielo droni e elicotteri. “Una macchina di ricerca che speriamo si riveli efficace – commenta Moschetti – l’area è di decine di chilometri quadrati con parti scoscese e molto impervie, molti animali selvatici. Il bosco è denso ed è una zona vincolata, un Sito di interesse comunitario (Sic), dove non è possibile fare tagli, quindi le ricerche sono molto difficoltose, la copertura vegetale è molto estesa e fitta”.