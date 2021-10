Ennesima vittima sul lavoro in Toscana: dopo 40 giorni di coma muore magazziniera travolta da un pallet

Travolta da un pallet nel magazzino dell’azienda in cui lavorava. Quella di Tiziana Bruschi è l’ennesima morte sul lavoro in Toscana, la ventiseiesima da inizio anno, avvenuta lunedì scorso dopo più di un mese di coma. Lo scorso 2 settembre la donna di 58 anni era stata colpita alla testa da un bancale caduto da uno scaffale alto tre metri nel magazzino della Sistema srl, azienda di Scandicci, in provincia di Firenze, in cui lavorava da anni. Dopo l’incidente è entrata in un coma profondo, dal quale non è più uscita. Il titolare dell’azienda specializzata nello stampaggio di materie plastiche e componenti per auto, precedentemente indagato per lesioni colpose gravissime, dovrà rispondere adesso di omicidio colposo.

Secondo le prime ricostruzioni, a far cadere il bancale sarebbe stato un collega che stava sistemando altri pallet sullo stesso ripiano con un muletto. Le indagini dei magistrati, volte ad accertare che siano stati predisposte e seguite tutte le procedure di sicurezza, potrebbero portare all’iscrizione di altre persone nel registro degli indagati oltre al titolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i tifosi della Fiorentina potrebbero tenere un’iniziativa allo stadio Franchi per commemorare la 58enne.

“E’ un dolore indicibile e invio il mio più sentito cordoglio, esprimendo sentimenti di vicinanza, alla famiglia di Tiziana Bruschi”, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio. “Dall’inizio dell’anno i caduti sul lavoro in Toscana sono già 26. È uno stillicidio non più sopportabile, che ci fa fare un salto indietro di anni”.