È morta Susanna Vianello, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich

È morta questa notte Susanna Vianello, speaker radiofonica e figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich. Aveva 49 anni e da anni combatteva contro una lunga malattia. Da tempo ricoverata in una clinica romana, Susanna Vianello ha perso contro il suo nemico, e ci ha lasciati questa notte. Avrebbe compiuto 50 anni il prossimo 20 luglio. Susanna aveva una lunga carriera radiofonica alle spalle e da anni la sua voce era legata a Radio Italia anni 60 Roma. La ricorda con un tweet l’amico Fiorello: “La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo – scrive il comico – non ti dimenticherò mai”.

