Monza, sedicenne massacra il vicino con una mazza da baseball

Ha massacrato il vicino di casa a colpi di mazza da baseball senza un reale motivo: è quanto dichiarato dall’aggressore, un ragazzo di 16 anni, che è stato arrestato dalla polizia.

La vicenda risale a una settimana fa ed è avvenuta a Cesano Maderno, in provincia di Monza. Secondo quanto ricostruito, il sedicenne ha colpito il suo vicino di casa, un imprenditore di 60 anni, alla testa con la mazza da baseball, fino a spezzarla, e ferendolo gravemente.

La vittima è tuttora ricoverata in gravi condizioni mentre il 16enne, figlio minore di una coppia di professionisti, avrebbe aggredito l’uomo senza un reale motivo.

“Se ci fosse stato chiunque altro sarebbe stato lo stesso, non era lui il mio obiettivo. Non so perché lo ho fatto” ha raccontato il giovane agli inquirenti.

Il ragazzo, forse sotto effetto di stupefacenti, ha aggredito il vicino nel garage per poi risalire nel suo appartamento. Ai suoi familiari, però, non sono sfuggiti gli abiti sporchi di sangue e, una volta appreso dell’aggressione al 60enne, hanno avvisato i carabinieri.