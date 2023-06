Il Monza sarà ceduto? Chi è Evangelos Marinakis, il Berlusconi greco che vuole comprare il club

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, la sua Fininvest assicura “assoluta continuità sotto ogni aspetto” per tutte le attività del gruppo. Una rassicurazione che non basta a placare i timori dei tifosi del Monza, il club che proprio il Cavaliere ha portato in Serie A per la prima volta nella sua storia. La preoccupazione per i sostenitori del club biancorosso è che la famiglia decida di cedere parte delle quote del club, per il quale Fininvest ha speso 192 milioni di euro in cinque anni.

Tra gli interessati a un’eventuale cessione di parte del club, negli scorsi giorni è circolato il nome dell’armatore greco Evangelos Marinakis. Come Berlusconi, anche lui è attivo in politica e sta creando un suo impero mediatico. Al centro di inchieste su partite truccate e calcioscommesse, è già presidente di Nottingham Forest e Olympiakos da cui proviene l’attuale direttore dell’area tecnica del club biancorosso, Francois Modesto. A Marinakis è legata anche la nuova amministratrice delegata della Roma, Lina Souloukou. Anche in caso di cessione, potrebbe continuare a svolgere un ruolo di primo piano l’attuale ad Adriano Galliani, monzese di nascita e vicepresidente del Monza da giovane.