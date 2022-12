Silvio Berlusconi è ormai senza freni, prova delle sue dubbie capacità di trattenersi si è avuta durante la cena natalizia del Monza, club di cui è proprietario. Durante il classico discorso davanti ai giocatori e ai tavoli imbanditi, il presidente di Forza Italia ha rimarcato il valore della scelta di mettere in panchina Raffaele Palladino dopo aver esonerato Giovanni Stroppa: “Abbiamo trovato un nuovo allenatore – ha detto l’ex presidente del Consiglio – che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi”.

Poi la battuta infelice: “Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e'”.

Invece di provare imbarazzo, la platea ride della battuta dell’ex premier. Eppure di questa goliardica uscita nonc’è traccia nel video caricato sull’account Twitter di Silvio Berlusconi, in cui si può leggere: “Una serata speciale con il mio Monza. Ho incontrato la squadra, la società e gli sponsor per gli auguri di Natale. Questo è stato un anno strepitoso: abbiamo fatto il miracolo di andare in Serie A e non ci fermeremo. Trascorriamo queste feste e poi torniamo in campo!”.