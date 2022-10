Monza, accoltellato Pablo Marì nel centro commerciale di Assago-Milanofiori

Tra i feriti dell’aggressione di questa sera nel supermercato Carrefour del centro Milanofiori di Assago, alle porte di Milano, c’è Pablo Marí, calciatore professionista del Monza di Silvio Berlusconi. Intorno alle 18,30 un uomo ha accoltellato sei persone, di cui quattro in codice rosso e altri due meno gravi. Un uomo, un cassiere del supermercato, è morto durante il trasporto in ospedale. Il centro commerciale è stato evacuato. L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato già stato fermato dai carabinieri di Corsico. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore – che aveva un problema di depressione ed era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio – avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le persone, molto probabilmente scelte a caso. Altri clienti lo avrebbero poi fermato, consegnandolo ai carabinieri. Il calciatore spagnolo è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato subito raggiunto dall’amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani e dal tecnico Raffaele Palladino. Il difensore, arrivato questa estate in prestito dall’Arsenal, è arrivato in ospedale in codice rosso. Sulle sue condizioni ha poi fatto chiarezza Adriano Galliani che ai microfoni di “Tg2 Post” ha detto: “Il giocatore ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, penetrante, ma non ha toccato organi vitali come polmoni: non è in pericolo di vita”.

Chi è

Ma chi è Pablo Marí Villar? Come detto si tratta di un calciatore professionista di ruolo difensore. E’ nato a Valencia il 31 agosto del 1993 ed è arrivato nel club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani in prestito dall’Arsenal.