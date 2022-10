Questa sera intorno alle 18,30 un uomo ha accoltellato diverse persone nel centro commerciale Milanofiori di Assago. Secondo un primo bilancio, un uomo, un cassiere del supermercato di 30 anni, è morto durante il trasporto in ospedale. Altre tre sarebbero in gravi condizioni. Il centro commerciale è stato evacuato. Il cassiere è morto durante il trasporto in ospedale. Tra i feriti gravi ci sarebbe il calciatore del Monza Pablo Marí.

L’intervento dei soccorritori è ancora in corso: sul posto ci sono i carabinieri e sei ambulanze del 118. Sempre secondo una prima ricostruzione, l’aggressore – che aveva un problema di depressione e era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio – avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le persone, molto probabilmente scelte a caso. Altri clienti lo avrebbero poi fermato, consegnandolo ai carabinieri.

Secondo i soccorritori, tra i feriti ci sono quattro uomini, tre dei quali giovani – di 28, 30 e 40 anni – e un anziano di 80, oltre a due anziane donne, che son le meno gravi. Il più grave è un ragazzo di 30 anni, trasportato d’urgenza a Rozzano, in arresto cardio circolatorio, colpito al torace e all’addome. Il calciatore spagnolo in forze al Monza Marì è stato trasportato all’ospedale Niguarda, dove sta per essere raggiunto dall’amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall’Arsenal, è stato ferito al torace, ma sarebbe cosciente e non in gravi condizioni.

L’aggressore, un italiano di 46 anni, è stato già stato fermato dai carabinieri di Corsico. Sempre secondo una prima ricostruzione, l’aggressore avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le cinque persone, non si sa ancora se colpite casualmente.