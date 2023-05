Monica Sirianni, aperta un’inchiesta sulla morte dell’ex concorrente del Grande fratello: effettuata l’autopsia

Un’inchiesta sulla morte di Monica Sirianni. L’ha aperta la procura di Lamezia Terme per accertare eventuali responsabilità nel decesso dell’ex concorrente del Grande fratello. Lo scorso venerdì 5 maggio la 37enne ha avvertito un malore mentre si trovava con alcuni amici in un bar di Soveria Mannelli, paese della provincia di Catanzaro di cui sono originari i genitori. È stata portata d’urgenza in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso.

Sul corpo della donna è stata effettuata un’autopsia, su disposizione della procura. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della compagnia di Soveria Mannelli.

Nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, da alcuni anni era tornata in Italia e risiedeva in Lombardia. Aveva partecipato al celebre reality di Canale 5 nel 2011, quando aveva 25 anni. L’edizione, condotta da Alessa Marcuzzi, era quella vinta da Sabrina Mbarek. Tra i partecipanti c’erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso e Ilenia Pastorelli. Aveva fatto scalpore all’epoca la sua storia d’amore con un altro concorrente, Fabrizio Conti. Entrambi avevano lasciato i propri fidanzati per intraprendere la relazione, che continuò anche fuori dalla casa. Da allora aveva lasciato il mondo dello spettacolo e faceva l’insegnante di inglese.