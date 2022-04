Modena, manifestanti no green-pass esibiscono la lettera “Z”, simbolo dell’invasione russa

La “Z”, simbolo dell’invasione russa dell’Ucraina, arriva anche in Italia: secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, alcuni manifestanti No Green Pass l’hanno esibita sabato due aprile nel corteo organizzato in città contro il certificato verde. La stampa locale ha riportato anche che, dopo essersi radunati mostrando la lettera sulle proprie magliette, su “consiglio” della Digos i manifestanti filo-russi hanno preferito sfilare senza, salvo poi urlare a più riprese “Zeta, zeta!”. In tutto sono stati 50 gli attivisti che, dopo mesi di silenzio, sono tornati in piazza per dire no al certificato verde, ma anche per protestare contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e contro la guerra in Ucraina.