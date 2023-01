Truccarsi prima di partorire: la nuova moda che divide Tik Tok

Prima di entrare in travaglio, ci si dedica al trucco e parrucco così da essere perfettamente “in tiro” al momento della nascita: per alcuni è un’idea sbagliata, altri la trovano un modo di esprime cura di sé.

È la nuova moda, l’ultima, che spopola su Tik Tok, dove sempre più mamme condividono la propria esperienza a poche ore dalla nascita dei loro piccoli.

Basta andare sul motore di ricerca del social cinese e digitare “trucco per il parto” oppure “trucco per il travaglio” per trovarsi di fronte a centinaia di casi simili. Video che in breve sono diventati virali e mostrano donne sul letto d’ospedale perfettamente truccate che aspettano di entrare in travaglio e partorire.

Tra loro Heidi Montag, influencer statunitense impegnata in diversi reality show. La donna è arrivata ad assumere una truccatrice professionista per il grande evento, la nascita di suo figlio.

E ha poi immortalato tutto per condividerlo sul social. Il video ha fatto 7 milioni di visualizzazioni, persone che si sono fermate a guardare il momento del travaglio in sala parto con la presenza di un fotografo professionista.

Naturalmente nella sezione commenti i “follower” si sono divisi. C’era chi commentava: “Questo per me è epico! Come infermiera, se vedessi la mia paziente felice e serena sarei più tranquilla”, ma anche: “Io, invece, se fossi infermiera non accetterei mai una scena del genere”.