MO4MO lancia la campagna “Explicit Content Check” per la prevenzione al tumore ai testicoli

Il 4 febbraio, in occasione della Giornata Internazionale contro il Cancro e della kermesse sanremese, l’Associazione MO4MO – MOustache for the MOvement, da anni in prima linea nella lotta al tumore alla prostata, al testicolo e a favore della salute mentale degli uomini, lancerà l’innovativa campagna di prevenzione contro il tumore ai testicoli “Explicit Content Check”.

La campagna affronta, per la prima volta in modo esplicito e senza filtri, un tema ancora troppo spesso trascurato: la prevenzione del tumore ai testicoli, una patologia che colpisce principalmente i giovani tra i 15 e i 39 anni[1], ma sulla quale gli italiani mostrano una preoccupante carenza di informazioni.

In base alle stime dell’Associazione Italiana Registri Tumori, nel 2022 sono state registrate oltre 2.000 diagnosi di tumore al testicolo e 134 decessi. Attualmente, in Italia, vivono più di 63.000 uomini dopo una diagnosi di questa patologia. Grazie alla sua elevata sensibilità alla chemioterapia, il tumore al testicolo presenta una probabilità di successo terapeutico estremamente alta, offrendo prospettive di guarigione molto favorevoli[2].

I dati, tuttavia, mettono in evidenza un preoccupante deficit informativo e sottolineano l’urgenza di rompere il silenzio su un tema ancora troppo carico di tabù. Per rispondere a questa esigenza, MO4MO, in collaborazione con Next Different, Communication Company parte di UNA – Aziende della Comunicazione Unite, ha sviluppato una campagna innovativa, diretta e senza filtri. “Explicit Content Check” utilizza un linguaggio diretto e immagini esplicite per insegnare, passo dopo passo, come eseguire l’autopalpazione, una pratica essenziale per individuare precocemente segnali sospetti. Il messaggio verrà veicolato tramite un videoclip musicale in cui il cantante rock Red B si lascia trasportare dal ritmo di “Rock & Ball” – titolo della canzone – mentre vengono mostrati gli step dell’autopalpazione. La spiegazione sarà supportata da una landing page interattiva, che può trasformarsi in uno specchio per facilitarne la pratica.

“Con questa campagna vogliamo superare pregiudizi e imbarazzi, promuovendo una prevenzione basata sulla consapevolezza. Il nostro obiettivo è insegnare agli uomini comportamenti corretti, incoraggiarli a visite regolari e offrire strumenti concreti per la diagnosi precoce. Parliamo apertamente di un tema che riguarda tanti giovani, perché sapere come prendersi cura del proprio corpo può fare la differenza tra una diagnosi salvavita e un intervento tardivo. La prevenzione, unita alla ricerca e all’innovazione, resta la nostra arma più potente” affermaCarlo Francesco Fazzari, presidente dell’Associazione.

“È essenziale che gli uomini imparino a comprendere il proprio corpo e l’autopalpazione assume un ruolo cruciale in questo, per conoscersi e accorgersi di eventuali cambiamenti sospetti: è un gesto semplice, da eseguire almeno una volta al mese a partire dall’adolescenza, ma che può fare la differenza.” continua il Dott. Giuseppe Mirabella, Urologo presso gli Spedali Civili di Brescia “Grazie all’elevata curabilità di questo tumore – con una percentuale di guarigione che supera il 95% – la diagnosi precoce diventa un fattore chiave. In ogni caso, per ogni dubbio è di vitale importanza rivolgersi al proprio medico per approfondire l’argomento.”

La campagna sarà on air dal 4 febbraio principalmente sul canale YouTube di MO4MO e sulla pagina Instagram di MO4MO.