Il ministero della Cultura si costituisce parte civile contro gli attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato il Senato

Il governo italiano contro un gruppo di ventenni in un’aula di tribunale, a processo per aver macchiato con vernice lavabile una facciata di Palazzo Madama: il ministero della Cultura, retto da Gennaro Sangiuliano, si costituirà parte civile per l’imbrattamento dell’edificio del Senato fatto da Davide, 24 anni, Laura, 27, e Alessandro, 21, tre attivisti di Ultima Generazione accusati di danneggiamento aggravato in concorso.

Lo apprende il quotidiano Domani, che ricorda come anche l’istituzione presieduta da Ignazio La Russa chiederà i danni al gruppo ambientalista. Il Movimento 5 Stelle ha provato a frenare l’iniziativa: “Noi siamo gli unici a esserci opposti alla costituzione di parte civile”, spiega la senatrice Mariolina Castellone. Nemmeno il Pd, rappresentato in quella sede solo da Valeria Valente, si sarebbe opposto. I fatti risalgono allo scorso 2 gennaio: i tre membri del sodalizio in lotta con il cambiamento climatico spruzzarono vernice arancione su Palazzo Madama per denunciare l’incapacità del governo italiano di affrontare l’emergenza globale.

Davide e Alessandro, oltre a dover rispondere di danneggiamento, hanno anche violato il foglio di via da Roma inflittogli per aver partecipato a un’altra azione nella Capitale. Se venissero giudicati colpevoli, considerate anche le aggravanti, rischiano fino a cinque anni di reclusione. Gli attivisti non hanno negato il gesto, rivendicando anzi di aver calcolato il rischio di andare incontro a simili conseguenze come parte della spinta al cambiamento che sperano di imprimere. Questo è solo uno dei processi in corso a carico di manifestanti per il clima: a breve ci sarà la seconda udienza del processo in Vaticano per la cellula di giovani che si erano incollati al basamento del Laocoonte.

Per domani è stato convocato un presidio davanti al Tribunale, a piazzale Clodio. Hanno già aderito Amnesty International, Greenpeace, Extinction Rebellion, Fridays for Future, Scientist Rebellion, Cambiare Rotta, Legal Team, Rinascimento Green e Rete Studenti Medi. Dal mondo della politica hanno comunicato la loro partecipazione la senatrice Ilaria Cucchi (Alleanza verdi e sinistra); il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni; il senatore Peppe De Cristofaro (Sinistra Italiana); il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, l’ex ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio; Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni.