Militante della Lega arrestata per traffico di droga: sequestrati 450 chili di hashish

Un’attivista della Lega è stata arrestata ieri con l’accusa di traffico di stupefacenti, dopo il sequestro di 450 chili hashish. Jona Mullaraj, nota a Desio, in provincia di Monza e Brianza, come militante del Carroccio e convinta “no green pass”, è sospettata di gestire una rete di traffico di hashish tra la Brianza e l’hinterland di Milano.

La 36enne di origini albanesi è finita nel mirino degli inquirenti dopo che un suo presunto complice, che aveva il compito di custodire il carico da 450 chili, avrebbe inscenato il furto della partita di stupefacenti, custodita nel garage di un condominio di Cesano Maderno, in Brianza. Mullaraj è stata riconosciuta dalla proprietaria del box come la persona che passava a ritirare le chiavi, nonostante il contratto fosse intestato a una prestanome, e compare in alcune conversazioni intercettate.

Le indagini, coordinate dalla procura di Desio, hanno portato anche alla luce l’attività di commercio al dettaglio, gestita da un sospetto pusher di 38 anni attivo a Senago, sempre nel milanese. Lo spaccio è stato documentato con intercettazioni video che hanno registrato da vicino gli scambi tra droga e soldi.

Mullaraj, che lavora a Saronno nel campo dell’edilizia, ha spesso pubblicato foto sui social che la mostrano assieme a esponenti della Carroccio di livello locale e nazionale, come Matteo Salvini e Attilio Fontana. Non risulta che la donna abbia ricoperto alcun incarico politico a livello locale.