Milano, trascinano donna dietro a una siepe e la stuprano. Due arresti

Sono stati arrestati per violenza sessuale i due uomini che nella notte tra sabato 2 luglio e domenica 3 hanno abusato di una donna brasiliana di 41 anni a Milano, in piazza Napoli. Si tratta di un cittadino proveniente dalla Nuova Guinea di 42 anni, incensurato e regolare in Italia, e un egiziano di 22 anni, irregolare sul territorio italiano. Entrambi sono stati bloccati dai carabinieri: il papuano mentre stava abusando della donna tra un muro e una siepe. L’egiziano era poco lontano e avrebbe contribuito a immobilizzarla. Un terzo uomo sarebbe riuscito a scappare. L’allarme è scattato intorno alle 2.50 del mattino quando alcuni passanti hanno allertato i carabinieri dopo aver visto la donna mentre veniva trascinata dietro a una siepe.

La vittima è stata portata in ospedale in codice giallo. Domenica verrà dimessa e sarà ascoltata dagli investigatori. Le indagini sono condotte dalla compagnia di Porta Magenta, mentre i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo investigativo.