Milano: ragazza di 22 anni denuncia di essere stata violentata durante il veglione di Capodanno

Una ragazza di 22 anni ha denunciato una violenza sessuale, avvenuta durante il veglione di Capodanno nei bagni del locale “Magnolia”, un noto circolo Arci nella zona dell’Idroscalo di Segrate, alle porte di Milano.

La vittima, secondo quanto riporta l’edizione di Milano Metropoli del quotidiano Il Giorno, risiede in un comune della provincia del capoluogo lombardo ed è di origine sudamericana. Nel corso della serata “We love 2000”, a cui la ragazza stava partecipando con alcuni amici per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, la vittima ha conosciuto un ragazzo, da lei descritto come di origine nordafricana, mai visto prima e di cui non è stata in grado di indicare l’identità.

I due si sarebbero appartati nei bagni del locale, dove il giovane avrebbe abusato della 22enne costringendola a un rapporto sessuale. Dopo aver violentato la ragazza, l’aggressore è fuggito e soltanto allora la giovane ha potuto chiedere aiuto.

A quel punto sono intervenuti sul posto i Carabinieri e la vittima è stata trasferita in codice verde alla clinica Mangiagalli per le cure e gli accertamenti necessari. La giovane, già avviata al percorso di sostegno psicologico con gli specialisti del centro antiviolenza, dovrebbe sporgere oggi denuncia formale.

In attesa della formalizzazione della querela, i carabinieri della stazione di Segrate e della Compagnia di San Donato Milanese hanno già avviato i primi accertamenti e allertato la Procura per l’attivazione del “codice rosso” contro la violenza di genere.