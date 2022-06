Milano, preparano le strisce di cocaina sulla metropolitana e la sniffano davanti a tutti: il video shock

Metro di Milano. In un vagone affollato due ragazzi estraggono una polvere bianca dalla tasca e la sniffano davanti agli altri passeggeri. Una scena ripresa in un video diventato subito virale su Telegram, proprio nel giorno dello sciopero indetto dai sindacati per chiedere maggiore sicurezza sui mezzi pubblici milanesi.

Nel filmato, i due si trovano seduti all’interno di un vagone con i posti a sedere esauriti e diversi passeggeri in piedi. Tirano fuori dalle tasche della polvere bianca, presumibilmente cocaina, la preparano in strisce sulle gambe e poi la sniffano, mentre in sottofondo, viene annunciata la fermata De Angeli della linea M1.