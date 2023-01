Milano, operaio aiuta una donna appena rapinata ma viene accoltellato

La Polizia ha arrestato un 18enne che aveva rapinato una donna in piazza Gae Aulenti a Milano e dopo aveva accoltellato un uomo che aveva tentato di difenderla. I fatti risalgono alla mattina del 26 gennaio: ragazzo è irregolare sul territorio e ha diversi precedenti.

Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, tutto è avvenuto in pochi minuti intorno alle 7 del mattino. La donna, italiana di 54 anni, è stata derubata della borsa e spinta per terra. Due uomini sono intervenuti in suo aiuto. Uno ha raccolto la borsa, l’altro – un operaio 29enne impegnato in un cantiere lì vicino – ha inseguito l’aggressore. Il rapinatore lo avrebbe aspettato alla base di una scala colpendolo più volte con un coltello. L’operaio è stato ferito a una spalla, una gamba, un tallone, un polpaccio. È stato quindi soccorso e portato in ospedale.

Sono così scattate le indagini. La polizia ha rintracciato la donna. Lei stessa ha raccontato quanto accaduto. Poi sono state visionate le immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona. Il volto del rapinatore era ben visibile. Il giorno dopo il sospettato è stato rintracciato all’interno della galleria commerciale sottostante piazza Gae Aulenti e fermato.