Bloccati dalla polizia, chiamano la polizia. Assurdo ma vero. È accaduto durante la manifestazione dei No Green pass dello scorso sabato a Milano. L’episodio è alquanto surreale, tanto da far diventare il video virale. Quando la dirigente delle forze dell’ordine ha spiegato che il corteo deve sciogliersi e i manifestanti che protestano devono mostrare i documenti, uno di loro ha deciso di chiamare il 112 cercando aiuto dalla polizia.

Novax,no green pass e complottisti vari ed eventuali bloccati dalla polizia chiamano il 112 Sono fantastici 🤣🤣🤣

(Non è Lercio, ripeto, non è Lercio) pic.twitter.com/QemYBBJXkA — Massimo (@Misurelli77) November 7, 2021

“Da notare – scrivono un utente sui social – lo stupore dell’acuto manifestante all’idea che la polizia non arriverà a liberarlo dalla polizia”. Il manifestante ha chiamato le forze dell’ordine per essere liberato, ma quando ha spiegato cosa stesse accadendo veramente, la linea è caduta. “Proverò a richiamare”, afferma il ragazzo, senza rendersi conto però che la polizia non arriverà a liberarlo dalla polizia stessa.

Anche questo è stato un sabato di proteste contro il certificato verde in diverse città italiane, e non sono mancati gli scontri e i momenti di tensione. In particolare a Milano si è trattato del 16esimo corteo, al quale hanno partecipato circa 4000 persone. La protesta, giunta all’altezza di Porta Romana, si è sciolta: mentre circa 700 persone hanno proseguito lungo il percorso stabilito dalla questura, gli altri si sono mossi verso la Darsena e hanno bloccato il traffico urlando slogan. Le proteste sono andate avanti per ore, tra cori che inneggiavano alla “libertà”, lanci di bottiglie e insulti a sindaci, istituzioni, agenti e giornalisti. Diversi i fermi da parte delle forze dell’ordine.