Incidente Milano, bambino di 7 anni investito da Suv

Intorno alle 8 di questa mattina, mercoledì 10 febbraio, si è verificato un grave incidente a Milano, in via Carlo Dolci, dove un bambino di 7 anni è stato investito da un Suv. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha un trauma toraco-addominale: le sue condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente è arrivata la polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento

TPI CRONACA

