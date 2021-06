Milano, festa di compleanno nel palazzo abbandonato: 16enne precipita per 2 piani

Una quindicina di minorenni di Milano hanno deciso di festeggiare il compleanno di uno di loro in un palazzo abbandonato in via Giulio Richard, in zona Navigli. Un’idea costata cara a uno dei ragazzini: il 16enne è salito fino al sedicesimo piano, e da lì sarebbe caduto fortunatamente precipitando per soli due piani. Trasportato in codice rosso precauzionale all’ospedale di Niguarda per una forte contusione a un occhio e un trauma cranico, il giovane non si troverebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte di giovedì 24 e venerdì 25 giugno.