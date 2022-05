Milano, barista 18enne pedinata e molestata: il padre raggiunge l’aggressore e lo picchia per strada

Molesta una 18enne per strada dopo averla pedinata, palpeggiandola e baciandola. Viene però raggiunto dal padre della vittima, che lo picchia selvaggemente. È accaduto ad Arconate, in provincia di Milano, dove il presunto molestatore, un operaio di 47 anni, ha bloccato e aggredito una barista di 18 anni a fine turno, dopo averla già importunata mentre lavorava. La ragazza, sotto shock, è riuscita a telefonare al padre che l’ha raggiunta in macchina. Quando ha incrociato l’aggressore, l’uomo è sceso dall’auto e lo ha iniziato a colpire, prima di essere fermato dai passanti che hanno evitato il peggio.

Il tutto è avvenuto in pieno giorno, intorno all’una e mezza di pomeriggio. Poco prima, l’aggressore era stato allonanato proprio dal bar in cui lavorava la ragazza, di cui il padre è titolare. Era stato lui a chiedergli di lasciare il locale, dove l’operaio aveva rivolto apprezzamenti non graditi alla 18enne. Dopo l’aggressione nel primo pomeriggio, la ragazza è stata portata in ospedale in ambulanza.