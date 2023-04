Milano, 25enne finisce sotto un treno della metropolitana: è grave

Un ragazzo di 25 anni è stato trasportato all’ospedale di Niguarda di Milano in codice rosso dopo essere finito sotto il treno della metropolitana. I sanitari del 118 lo hanno soccorso sul posto, alla fermata di Affori della linea gialla M3 intorno alle 20 di ieri sera, domenica 23 aprile, per diversi traumi pesanti e contusioni. Al momento dell’arrivo delle ambulanze non era cosciente.

Non è ancora chiaro come sia potuto finire in mezzo ai binari. Si pensa che a causare la caduta e l’investimento possa essere stato un gesto volontario.