Barcone si ribalta al largo di Lampedusa: tre migranti non riemergono dall’acqua, 40 tratti in salvo

Proprio mentre il mezzo di soccorso si stava avvicinando a un’imbarcazione di fortuna al largo di Lampedusa, quest’ultima si è ribaltata facendo cadere in acqua tutti gli occupanti: in quaranta sono stati tratti in salvo mentre ci sarebbero tre dispersi: potrebbero essere rimasti intrappolati nello scafo della barca ribaltata e c’è il rischio che siano annegati. Un uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Agrigento dopo che aveva perso conoscenza in seguito alla caduta in mare. È stato rianimato mentre era sulla motovedetta, ma i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo subito in ospedale per ulteriori accertamenti. I migranti hanno riferito ai loro soccorritori di essere partiti da Sfax, in Tunisia, due giorni fa: si trovavano ormai a 40 miglia dalle coste di Lampedusa quando è avvenuto il naufragio.

È possibile che vedendo la motovedetta della Guardia Costiera intervenuta per salvarli si siano spostati tutti da un lato per farsi notare, facendo rovesciare il barchino sul quale si trovavano. Sono finiti tutti nell’acqua gelida del Mediterraneo, ancora agitato per le tempeste degli ultimi giorni. Fra loro c’erano anche sette donne, di cui tre incinte, e un bambino di circa un anno. Da Lampedusa fanno sapere che il piccolo sta bene: dopo il suo arrivo al molo – riferiscono testimoni – non riusciva a staccarsi da chiunque lo tenesse in braccio. I superstiti sono stati portati al centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Intanto il procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato.