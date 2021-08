Migranti, 550 sbarcati a Lampedusa: hotspot al collasso. Salvini: “Pagano Letta e Lamorgese?”

Nella mattinata di oggi, sabato 28 agosto, sono giunti a Lampedusa altri 550 migranti, sbarcati da un barcone. Le 550 persone sono per lo più di origine subsahariana, egiziana e marocchina. Tra loro anche tre donne. Tutti stanno per essere trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove andranno ad aggiungersi ai 695 già presenti e dunque gli ospiti – a fronte di 250 posti – arriveranno ad un totale 1.245.

Il centro d’accoglienza si trova da tempo in grave difficoltà, tanto che le autorità locali stanno cercando di fare il possibile per trasferire alcuni dei migranti, ma l’afflusso di migranti in questi giorni è consistente. Nella giornata di ieri, 80 persone diverse nazionalità sono state imbarcate sul traghetto Cossyra, arrivato stamani a Porto Empedocle.

Ancora una volta si fa sentire l’ex vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che, commentando la situazione di Lampedusa, attacca su Twitter: “Letta dice che ‘La Lamorgese non si tocca’, intanto altri 400 clandestini sbarcano a Lampedusa. Pagano Letta e Lamorgese?”.

“A Lampedusa arrivano circa 450 migranti, uno dei più grossi sbarchi degli ultimi tempi. Ancora una volta l’isola si prepara ad affrontare da sola il peso dell’accoglienza umanitaria. Sono il primo a dire che bisogna sostenere, a tutti i livelli, l’impegno della comunità internazionale di fronte al dramma che si sta vivendo in Afghanistan, ma è giusto ricordare che ci sono altri territori e paesi nei quali vengono quotidianamente negati i diritti umani e diritti fondamentali come quello alla salute, all’istruzione, al cibo”, ha dichiarato il primo cittadino Totò Martello, come riportato da ItalPress.