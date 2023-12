Migranti, nel 2023 gli sbarchi sulle coste italiane sono aumentati del 50%

Un aumento del 50% nel corso del 2023. Parlano chiaro i dati sul numero di migranti arrivati sulle coste italiane rispetto all’anno precedente, secondo quanto emerge dal cruscotto statistico del Viminale che prende in considerazione la situazione degli sbarchi dal primo gennaio al 29 dicembre 2023, comparati con lo stesso periodo del 2022 e del 2021.

Nel dettaglio, i migranti sbarcati nel 2023 sono stati 155.754, mentre nello stesso periodo del 2022 erano stati 103.846. Nel 2021, invece, gli arrivi erano stati 67.040. Aumentano anche i minori stranieri non accompagnati: nel 2023 (dati al 27 dicembre) gli arrivi sono stati 17.283. Nel 2022 erano stati 14.044 (dati al 31 dicembre). Nell’anno precedente, nel 2021, i minori arrivati in Italia erano 10.053.

Nell’anno che sta per finire il picco di sbarchi si è avuto nel mese di agosto, quando sono giunti 25.673 migranti. Nello stesso mese del 2022 erano stati 16.822, mentre nel 2021 10.269. E gli sbarchi proseguono anche in questi ultimi giorni dell’anno. Una motovedetta di Frontex ha soccorso in mare tre imbarcazioni partite dalla Libia e dalla Tunisia: a bordo, in tutto, 79 migranti che sono stati portati in salvo a Lampedusa.