Michela Murgia annuncia lo stop alle uscite pubbliche: “Grazie degli inviti ma non ho le forze né il tempo per accettarli”

“Grazie degli inviti che mi state facendo. Non ho le forze né il tempo per accettarli, il mio prossimo tempo è per chi amo”. Così Michela Murgia, dopo le polemiche delle scorse settimane, ha annunciato che non farà più uscite pubbliche. La scrittrice, che a inizio maggio ha rivelato di avere un tumore al quarto stadio, ha spiegato ai suoi follower di volersi dedicare ai suoi affetti.

“Sto tornando a casa da quella che era l’ultima uscita pubblica che conto di fare per i prossimi sei mesi”, ha detto in alcune storie pubblicate oggi su Instagram. “Non farò neanche presentazioni di ‘Tre Ciotole’”, ha specificato, facendo riferimento al suo ultimo libro. “Grazie a voi che state amando questo libro oltre ogni speranza”.