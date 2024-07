Previsioni meteo: l’anticiclone africano torna sull’Italia per almeno 10 giorni

L’avanzata dell’anticiclone africano sull’Italia porterà temperature elevate, notti tropicali e un’umidità insopportabile. Secondo i meteorologi de Il Meteo, le cui rilevazioni sono raccolte da La Repubblica, l’espansione della bolla d’aria calda africana è imminente e già dalle prossime ore inizierà a farsi sentire.

Il picco di questa ondata di calore è previsto per sabato 13 luglio, ma il caldo intenso persisterà anche nei giorni successivi. In tutta Italia, da Nord a Sud, si soffrirà per la prima grande ondata di caldo nazionale di questa estate.

Le temperature più alte si registreranno in Sardegna e Sicilia, dove si raggiungeranno picchi di 42-43°C. Anche il Sud peninsulare e parte del Centro vedranno temperature fino a 38-39°C.

L’anticiclone africano colpirà anche il Nord Italia: Bologna e Ferrara saranno le città più calde, con temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe arrivare fino a 33°C, con un’umidità molto elevata.

Le temperature notturne subiranno un aumento, con il ritorno delle notti tropicali, dove le minime superano i 20°C. Questo fenomeno renderà le notti particolarmente scomode e difficili da sopportare.

Il dominio dell’anticiclone africano porterà anche a un aumento degli indici biometeorologici, come la temperatura percepita. Questi valori, combinazione di temperatura e umidità, saranno molto elevati. L’elevata umidità rallenta l’evaporazione del sudore, riducendo l’effetto di raffreddamento naturale del corpo e aumentando il disagio fisico.

In sintesi, l’Italia si prepara a giorni difficili con temperature e umidità elevate che renderanno il caldo particolarmente insopportabile.