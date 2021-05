Una madre con la figlia 14enne trovate impiccate insieme in una zona di campagna. E una lettera scritta a mano: “Porto Alessandra con me”. Sono gli agghiaccianti elementi di una tragedia avvenuta nel pomeriggio di ieri, sabato 29 maggio 2021, a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina.

Le vittime sono Mariolina Nigrelli, 40 anni, e la figlia Alessandra Mollica, poco più che bambina, alunna di terza media. A lanciare l’allarme è stato Maurizio Mollica, marito della donna e padre della ragazzina. Secondo il suo racconto, l’uomo si è preoccupato perché la moglie e la figlia non rincasavano e non rispondevano al telefono ed è quindi salito in auto diretto verso la casa casa di campagna della famiglia, in contrada Letto Santo: qui la drammatica scoperta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra. Le indagini sono ad ampio raggio per cercare di capire cosa è accaduto: non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio suicidio.

Cronaca / Terribile incidente nel mar di Sardegna: velista muore travolto dal motore di una barca Cronaca / Il gip ordina la scarcerazione dei 3 indagati: Nerini e Perocchio liberi, Tadini ai domiciliari

Secondo quanto riferisce la Gazzetta di Sicilia, su un tavolo della casa di campagna è stata ritrovata una lunga lettera scritta a mano: “Porto via con me Alessandra”, le raggelanti parole contenute nella missiva. Si ritiene probabile che la lettera sia stata scritta da Mariolina Nigrelli e indirizzata al marito. Ora si attende l’esito delle autopsie sui corpi della madre e della figlia.

Leggi anche: Funivia Mottarone, il gip ordina la scarcerazione dei tre indagati: Nerini e Perocchio liberi, Tadini ai domiciliari