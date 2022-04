Menu senza prezzi per le donne a Venezia, l’influencer australiana: “Il patriarcato colpisce ancora”

L’influencer e personaggio televisivo australiana Abbie Chatfield ha denunciato sui social il sessismo dei ristoranti italiani di alta fascia mentre era in vacanza a Venezia. In un video pubblicato su Tik Tok, l’influencer ha raccontato che, a cena con il suo fidanzato, si è vista recapitare due menu: uno con i prezzi illustrati, consegnato al compagno Konrad Bien-Stephens e uno “blind”, con la lista delle pietanze ma senza prezzi, destinato a lei.

Si tratta del cosiddetto menu di cortesia retaggio di un passato anacronistico che però ancora produce effetti nel presente. Soprattutto nei ristoranti di lusso. “Siamo in un ristorante lussuoso. Lui aveva aveva un menu con i prezzi, io no” ha denunciato l’influencer nel video, in cui sottolinea come in realtà sia lei – tra l’altro – la persona economicamente più forte della coppia. “Il patriarcato colpisce ancora“, ha concluso la donna. Chatfield ha continuato il suo viaggio in Italia e ora si troverebbe al Palagio: si spera che non viva una simile esperienza anche sul lago di Como.