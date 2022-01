Melandri si difende: “Sono un free vax, ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino” | VIDEO

Marco Melandri, ospite a Non è l’arena su La7, è tornato sulle dichiarazioni che nei giorni scorsi hanno sollevato molte polemiche. Incalzato da Massimo Giletti, Melandri si è detto un “free vax”. È infatti convinto che ogni persona debba essere libera di scegliere se vaccinarsi o no in base al propria, personalissima, storia.

L’ex motociclista aveva affermato di essersi contagiato con il Coronavirus volontariamente, per necessità dato che non intende fare il vaccino e ha bisogno di lavorare. Melandri aveva poi in parte ritrattato le sue dichiarazioni, dicendo che non si era contagiato volontariamente e che durante l’intervista era solo “ironico”.

“Era un momento di frustrazione – ha spiegato l’ex motociclista – non ho cercato il contatto ma una volta avuto ho cercato di ironizzare, tanto ormai non cambiava nulla. Non sono un no vax, sono un free vax, penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino’’.