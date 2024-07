L’attore Mauro Santopietro condannato per aver causato morte di un uomo

Mauro Santopietro, noto attore della serie Un Posto al Sole e protagonista nello spot pubblicitario della pesca di Esselunga, ha patteggiato una condanna a 5 mesi e 10 giorni per l’incidente mortale avvenuto nel 2022. Il 28 settembre, un motociclista si è scontrato con la macchina di Santopietro, parcheggiata in divieto di sosta.

In aggiunta, Santopietro non potrà guidare per un anno, con la patente sospesa a partire dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva, tra due settimane.

Quel giorno, la macchina dell’attore era parcheggiata in via Aurelia Antica, vicino a uno degli ingressi di Villa Pamphilj. La vittima, Riccardo Fortuna, un imprenditore di 58 anni, perse la vita nell’incidente.

Santopietro era andato al parco con il cane, utilizzando una Toyota di proprietà di un’amica, parcheggiata vicino a un cartello di divieto di sosta. Pochi minuti dopo essersi allontanato, il motociclista a bordo di un Piaggio Beverly si è scontrato mortalmente con l’auto. Una sbandata e poi lo schianto contro la Toyota.

La procura ha ritenuto che l’auto non dovesse essere parcheggiata lì. Il motociclista è morto sul colpo, nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118. La polizia ha multato Santopietro per divieto di sosta, ma questo è stato l’ultimo dei problemi.

La consulenza della procura ha evidenziato che i danni più rilevanti ai polmoni della vittima sono stati causati dall’impatto con la Toyota. Ora, Santopietro ha patteggiato la pena.